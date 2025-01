Ilgiorno.it - Il messaggio di don Mazzi: "Serve un matrimonio tra politica e sociale. Bene le parole di Ruffini"

Giambattista Anastasio Anche lui ieri mattina era a Palazzo Lombardia per l’incontro organizzato da Comunità Democratica, l’area cattolica del Pd, e intitolato: "Creare legami, salvare la democrazia". "Sono qui per curiosità", dirà, allora. Una curiosità non banale, la sua: "C’è spazio per untra lae il?". Una domanda che, a pensarci, pare una biografia breve, anzi brevissima, di don Antonio: prete, educatore ma anche attivista. Nel 1980 ha fondato la Comunità Exodus per recuperare giovani tossicodipendenti. Nel mentre ha recuperato anche un pezzo di città, un pezzo di periferia, ha recuperato un pezzo di quel parco Lambro dove risiedono lui e gli ospiti di Exodus. Quanto alla curiosità che lo ha portato a Palazzo Lombardia, invece, qualche accenno di risposta lo ha colto, e in positivo, nelledi Ernesto Maria, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’ipotetico federatore dall’albero genealogico che affonda le radici nella Democrazia Cristiana.