Il Manchester United vorrebbe ingaggiare il terzino sinistro dei Wolves Rayan Ait-Nouri

Breaking:Ilsta cercando attivamente di fare nuovi acquisti questo mese.I Red Devils sono attualmente seduti nella metà inferiore della classifica della Premier League e per dare una svolta alla loro stagione, hanno bisogno di nuove aggiunte alla rosa per migliorare la qualità e la profondità.Una delle posizioni chero rafforzare è quella die avevano identificato ildel Paris Saint-Germain Nuno Mendes come il loro obiettivo principale in quella posizione.Tuttavia, il club francese chiede una massiccia quota di trasferimento per il nazionale portoghese, cosa fuori dalla portata dei Red Devils.A causa della loro difficile situazione finanziaria, dovrebbero vendere giocatori per raccogliere fondi per il difensore che ha giocato in passato con Amorim allo Sporting Lisbona.