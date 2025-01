Il giorno della tregua fragile a Gaza Israele inizia il ritiro da Rafah Oggi lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi | chi torna libero

Leggi su Open.online

Ildelle truppe israeliane dai primi avamposti nella Striscia dito a poche ore dallaconcordata a partire da19 gennaio. Il cessate il fuoco è fissato per le 8.30 (7.30 in Italia), secondo l’accordo raggiunto a Doha. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu èto a minacciare di far saltare l’accordo, se prima Hamas non consegna la lista dei nomi degliche libererà. Hamas da parte sua ha ammesso che il ritardo è dovuto a «motivi tecnici».L’esercito israeliano avrebbe cominciato a lasciare le prime zone del conflitto, compresanel SudStriscia di. Movimenti confermati anche da Al Jazeera, secondo cui diversi veicoli militari starebbero lasciando il centrocittà per dirigersi verso il corridoio Filadelfia, al confine con l’Egitto.