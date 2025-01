Lanazione.it - Il cuore dei versiliesi. Tonnellate di alimenti in viaggio per Gaza: "Aiutiamo chi soffre"

Partiti pergli aiuti toscani, frutto della raccolta Misericordie-Unicoop Firenze grazie anche alla raccolta effettuata a Viareggio e nei centri Unicoop.Fi della Versilia. Dopo lo stoccaggio a Livorno, imbarcate nelle scorse ore le 23di generi alimentari raccolti il 14 dicembre. Arriveranno a Cipro il 26 gennaio, per poi proseguire verso la Palestina. Sono inversole 23di generi alimentari donate dai toscani con la raccolta straordinaria promossa dalla Federazione delle Misericordie della Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze e Fondazione Ilsi scioglie e con il contributo delle associazioni di volontariato toscane a dicembre 2024. Mercoledì scorso è partita dal porto di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, la nave che porterà gli aiuti -quelli toscani e quelli raccolti con altre iniziative- a Cipro, nell’ambito dell’operazione organizzata da Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, grazie alla collaborazione con il Ministero della Difesa-Comando Operativo di Vertice Interforze.