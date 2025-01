Spettacolo.periodicodaily.com - I Glazyhaze Annunciano l’uscita del loro Secondo Album “Sonic” e il Nuovo Singolo “Forgive Me”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

hanno annunciatodel’ il 21 Marzo 2025. Atmosferici e coinvolgenti, hanno oggi condiviso ilMe’, una densa ballata shoegaze.Uncapitolo musicale, ildei, la band atmosferica di Venezia, hanno appena annunciatodeltanto atteso, previsto per il 21 marzo 2025. Il gruppo, che ha conquistato il cuore di molti con il suo suono unico, torna a farci sognare con unche promette di lasciarci senza fiato.IlMe”Il brano “Me” è ilestratto dae arriva come una densa ballata shoegaze che rapisce l’ascoltatore. Con le sue chitarre sognanti, voci eteree e una sezione ritmica pulsante, la canzone crea un’atmosfera avvolgente che ci trascina in un viaggio di malinconia e introspezione.