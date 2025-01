Iltempo.it - "Ho in mano la lettera di accettazione incarico". Veronesi smentisce Accardo

Il Maestro Albertoreplica a un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano dal Maestro Salvatore, secondo il quale quest'ultimo sarebbe stato nominato direttore artistico «a sua insaputa» dell'Orchestra Sinfonica della Calabria di Vibo Valentia. Per capire il fondamento della diatriba, bisogna prima tornare indietro al 2022, anno in cui il Maestrofonda l'Orchestra Sinfonica della Calabria di Vibo Valentia ottenendo mezzo milione di soldi pubblici. Tali fondi – scrive il Fatto – sono stati revocati dal Ministero della Cultura «contestando i rendiconti e andandosi a riprendere anche tutti gli anticipi versati tramite le fideiussioni bancarie. Le raccomandate da Vibo Valentia tornano indietro, perfino il sito è stato chiuso per mancanza di soldi. Ecco: su quello Salvatorefigurava come direttore artistico, cioè colui che decide come spendere i soldi».