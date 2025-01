Screenworld.it - Here’s to the fools who dream: un’analisi di La La Land

Integrando le definizioni di due comuni vocabolari inglesi, il Merriam-Webster e l’Oxford Dictionary of English, si scopre che l’espressione La Laha due accezioni: 1) uno stato mentale sognante ed euforico, distaccato dalle vicende più dure della vita; 2) un nickname per Los Angeles, in riferimento specifico all’industria cinetelevisiva. L’etimologia è differente a seconda della fonte: “la-la” potrebbe indicare il cantarellare oppure potrebbe derivare dalla sigla di Los Angeles. Questa semplice espressione pare alludere al fatto che, quando si è perse/i nei propri sogni a occhi aperti, si canta e si definisce Los Angeles – terra che con il suo cinema e i suoi teatri produce sogni intrisi di musica.La Laè dunque un titolo emblematico per un film che fa confluire tutti questi elementi in un omaggio al musical classico e al cinema in generale.