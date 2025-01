Ilrestodelcarlino.it - "Hemingway Theatre Winter": si ride con Domenico Lanutti

Nuovo appuntamento con l’"" questa sera (ore 20.30) all’Cafè di Jesi. La rassegna invernale di cabaret organizzata dal noto locale in piazza delle Monnighette, e patrocinata dal Comune, questa settimana ospita l’artista di origini abruzzesiLannutti. Un vero e proprio ‘personaggio’, che ha fatto dell’arte la sua vita. Basti dire che è un comico, attore, mago, drammaturgo, autore, regista, coach e insegnante di teatro comico. Non sorprende quindi che il suo spettacolo in terra jesina, intitolato ‘RidiaAmo’, sia in grado di mettere insieme comicità, magia e follia. In questo lavoro, come si legge nella presentazione, si parla di ‘paradossi paradossali, coppie scoppiate, consumatori consumati, obesi mentali, mondi alla rovescia, sfortunati fortunati, sogni assurdi chiusi dentro un cassetto di cui è andata smarrita la chiave’.