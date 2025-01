Juventusnews24.com - Hancko Juve, ecco la possibile svolta a gennaio! La rivelazione sul difensore del Feyenoord. Cosa filtra

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24lasul futuro deldel. Tutti gli aggiornamentiSu sportitalia.com, Giovanni Albanese aggiorna sul calciomercato. Il punto sulle possibili cessioni dei bianconeri: l’eventuale uscita di Cambiaso potrebbe segnare lasul fronte– «Il mercato dellapotrebbe essere stravolto nei prossimi giorni dall’offerta del Manchester City per Cambiaso: il primo lancio sarà di 60 milioni più 5 di bonus, la trattativa potrebbe spingere l’accordo attorno ai 70 milioni ed è evidente che di fronte a una somma del genere si faccia fatica a reggere l’urto. Piuttosto, a quel punto lapotrebbe avere una potenza di fuoco maggiore per far crollare il muro delpere magari per cogliere ancora qualche occasione dal mercato degli scontenti in Europa».