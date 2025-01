Ilveggente.it - Hamilton subito ko con la Ferrari: Leclerc può festeggiare

ko con lapuò iniziare a. Ecco lo scenario che si potrebbe vedere dentro la RossaManca pochissimo e quel sogno diventerà realtà. Pochi giorni per vedere, finalmente, dopo un lunghissimo anno di attesa, Lewiscon i colori della. Il sette volte campione del mondo, leggenda di questo sport, arriva in Italia con un solo obiettivo: vincere il suo ottavo titolo che lo farebbe diventare unico nel suo genere. Ci riuscirà? I tifosi dellasperano che vinca la squadra, poi chi si potrebbe prendere il trono poco importa, l’importante, ovviamente, è tornare ad emozionarsi.ko con lapuò(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, vista l’età e visti gli ultimi anni dentro la Mercedes, sicuramente non da ricordare, ci sono alcuni che hanno dei dubbi sulla reale possibilità chesi possa prendere davvero il trono.