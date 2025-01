Lettera43.it - Hamas non fornisce l’elenco degli ostaggi da liberare, slitta l’avvio della tregua a Gaza

Il cessate il fuoco nella Striscia disarebbe dovuto entrare in vigore oggi alle 7:30. Ma l’iniziota perchénon ha ancora fornito «per motivi tecnici sul terreno» i nomi dei primiche dovrebbero essere rilasciati. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha «informato l’esercito che il cessate il fuoco che non inizierà fino a quando Israele non avrà la listachesi è impegnato a fornire». L’Idf «continua a colpire nell’area diin questo momento», ha spiegato il portavoce militare, il contrammiraglio Daniel Hagari: «Secondo le direttive del primo ministro, il cessate il fuoco non entrerà in vigore fino a quandonon rispetterà i suoi impegni».Articolo completo:nondadal blog Lettera43