Movieplayer.it - Grande Fratello, nuova notte di follia: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato litigano, lui tira pugni in bagno

Leggi su Movieplayer.it

La regia del reality show è costrettamente ad intervenire per censurare la reazione didopo lo scontro infuocato con l'ex velina. Tensione alle stelle nella Casa del, dovesi sono scontrati duramente. La coppia, già nota per le loro numerose rotture, ha vissuto un momento particolarmente acceso che ha spinto la regia a censurare parte della lite. Tutto è iniziato con uno sfogo diche ha confessato le sue difficoltà nella relazione. Le parole di"Sono ubriaca e in vino veritas. Secondo me non siamo nello stesso momento. Le cose si fanno in due. Lui vuole sentire solo sé stesso e si chiude alla mia versione - ha detto l'ex velina .