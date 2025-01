Thesocialpost.it - Gaza, libere le tre israeliane in ostaggio da 15 mesi

Finalmentedopo 15di prigionia le tre donne tenute inda Hamas. Le ha recuperate un convoglio della Croce Rossa. Sono Romi Gonen, Doron Steinbrecher ed Emily Damari. Lo riferiscono i media dopo la segnalazione di Al Arabiya. La Croce Rossa sta ora iniziando a trasferire le donne all’IDF nell’area del corridoio di Netzarim.Festa a base di mitra e jeep per Hamas nelle strade di. È finalmente entrata in vigore la tregua a. L’ente palestinese aveva comunicato la lista dei tre ostaggi israeliani che avrebbe rilasciato oggi pomeriggio quasi per il rotto della cuffia, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco. Si tratta di tre donne: Romi Gonen (24 anni), Emily Damari (28 anni) e Doron Steinbrecher (31 anni). L’annuncio è arrivato dall’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, confermando che il cessate il fuoco è operativo dalle ore 11:15 locali (10:15 in Italia).