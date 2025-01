Gaza i primi tre ostaggi sono arrivati in Israele Biden | Hamas non governerà la Striscia – Foto e video

Leggi su Open.online

Finalmente, la tregua a. Il cessate il fuoco è cominciato questa mattina, domenica 19 gennaio, alle 10.15 (ora italiana), con circa tre ore di ritardo rispetto a quanto stabilito dall’intesa raggiunta a Doha. Mentre intorno alle 17.00arrivate inle prime donne liberate da. In mattinata, l’accordo sembrava sull’orlo di saltare dopo che dai miliziani palestinesi non era ancora arrivata la lista dei nomi degliche saranno liberati. A pretendere l’elenco era stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che aveva minacciato di far saltare l’accordo in assenza dei nomi. Poi, la conferma anche da parte del Qatar: «Il cessate il fuoco è cominciato», ha dichiarato in un comunicato il portavoce del ministero degli Esteri, Majed Al-Ansari. Oltre alla tregua iniziale di 42 giorni, l’accordo – mediato da Usa, Egitto e, appunto, Qatar – prevede il rilascio deglie la liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi.