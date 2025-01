Lanazione.it - Gattile distrutto dal vento: “Ripararlo costa troppo”

Bagno a Ripoli, 19 gennaio 2025 – I gatti di Bagno a Ripoli hanno bisogno di un aiuto. Il maltempo degli ultimi giorni e gli sbalzi di temperatura hanno definitivamenteil telo di copertura di uno dei quattro gazebo che riparano i mici delgestito sul territorio dall’associazione AMA. Si tratta di uno dei gazebo dei recinti più ampi, indispensabile per proteggere da sole, pioggia, ghiaccio, a volte anche la neve i tavoli, le cucce e le ciotole del cibo che i volontari preparano e curano amorevolmente per il benessere dei gattini abbandonati e senza padrone. Dopo anni di “servizio”, il telone in questione si è totalmente lacerato in modo irreparabile a causa del maltempo e del ghiaccio. “E’ fondamentale sostituirlo” dice Silvia, portavoce dell’associazione Ama. Ma il costo èelevato per farcela con le sole forze dei volontari: “In questo periodo sono già previsti altri lavori di manutenzione da effettuare alla struttura che accoglie tanti gatti.