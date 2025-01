Bergamonews.it - Gasperini: “Sconfitta difficile da digerire, ripartiamo con la carogna dentro”

Bergamo. Rammarico e difficoltà ad accettare il risultato, soprattutto alla luce della prestazione. È questo il mood in casa Atalanta dopo laincassata dal Napoli per 2-3, dopo una gara equilibrata, decisa solo nell’ultimo quarto d’ora.“Unache facciamo fatica aper come l’abbiamo giocata” è il pensiero di mister Gian Piero, il cui rimpianto è soprattutto sui piccoli errori commessi: “Non si possono fare certi tipi di regali a squadre così forti: oggi non abbiamo raccolto nulla, ma ci siamo andati molto vicini. Abbiamo avuto tanta qualità, negli episodi non ci è girata bene. Piccoli e grandi errori si pagano e il risultato è stato frutto solo di questo: abbiamo fatto un’altra ottima gara contro una squadra forte, aver perso ci da fastidio, ma anche molta convinzione per il prosieguo delle prossime partite”.