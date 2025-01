Lanazione.it - Furto in pizzeria in pieno giorno: “Il bottino? Diciassette centesimi”

Castelfiorentino, 19 gennaio 2025 – Si sono introdotto all’interno del locale in, sfondando la porta a vetri. Per poi darsi alla fuga con unammontante a. 17. Sembra una barzelletta, ma a quanto pare è successo davvero. Ad esser stata “visitata” dai ladri è stata l’Osteria Zimbo di via Masini, con il proprietario che a seguito di quanto accaduto ha provveduto a sporgere denuncia dai carabinieri. “Non è la prima volta che subisco un, in tutti questi anni: in passato qualcuno è più volte entrato per rubare le birre da un frigorifero che tenevo in veranda, ma quel problema è stato risolto – ha spiegato il titolare, Moreno Vezzosi – stavolta ho deciso di denunciare perché è tutta la situazione di via Masini che a mio avviso desta preoccupazione. Fra persone moleste o ubriache che reclamano cibo anche a tarda notte, sono arrivato a dover talvolta buttare giù la saracinesca alle 23 con i clienti ancora dentro, per essere più sicuri”.