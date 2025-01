Laspunta.it - Frosinone, oltre cento persone al flah mob contro la pedonalizzazione di piazzale Kambo

Hanno sfidato il freddo pungente e il tempo quasi uggioso, gli100 cittadini che si sono dati appuntamento per il Flash Mob organizzato da Laboratorio Scalo,il progetto delladii problemi legati ai lavori che interessano la stazione ferroviaria.l’Intervento del Presidente del Comitato Laboratorio Scalo, Luca TeatiniUn flash mob deciso nella tarda serata di giovedì e pubblicizzato solamente nella giornata di venerdì, ha trovato subito adesione in tanti cittadini oramai esasperati da quanto sta accedendo nel quadrante del Quartiere Scalo tra i più popolosi e trafficati di.Il caos che si è generato in questa zona ha prodotto che ieri, sabato con la scarsa affluenza, per arrivare alla stazione ferroviaria, per percorrere l’ultimo km scarso ci sono voluti15 minuti, come raccontato da un cittadino.