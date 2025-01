Forze israeliane | libere 3 ostaggi donne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.30 "Abbiamo le tre ragazze, Doron,Emily e Romi". Così la Croce Rossa. E l'Idf,di difesa, conferma. Le immagini rilanciate dai social dalla Striscia di Gaza mostrano i treRomi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, che arrivano nella piazza centrale di Gaza City e vengono consegnate alla Croce Rossa.Camminano senza aiuto. Le loro mamme le attendono in una base Idf vicino al confine della Striscia: accompagneranno le figlie (23, 27, e 31 anni) nel tragitto verso l'ospedale per accertamenti, come da protocollo.