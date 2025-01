Liberoquotidiano.it - Forza il posto di blocco della GdF, scatta un altro inseguimento: "Basta", esplode la protesta dei militari

Venerdì scorso a Modena un 21enne senza patente alla guida di un'auto sportiva hato undiGuardia di Finanza e il conseguenteper le vie cittadine che si è concluso con un incidente e il successivo arresto del conducente: a rivelarlo è stata l'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif) che in una nota denuncia che "tali eventi mettono in evidenza una crescente e preoccupante tendenza: la mancata osservanza degli alt imposti dalle autorità". "Questa pratica, che si sta ripetendo con frequenza crescente", sottolinea l'Usif nella nota congiuntaSegreteria Generale e di quella Regionale Emilia-Romagna, "costituisce un grave rischio per la sicurezza pubblica e per gli operatori delle forze dell'ordine, costretti a fronteggiare situazioni di pericolo nel tentativo di garantire la legalità".