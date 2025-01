Sport.quotidiano.net - Fortitudo – Piacenza 72-62, la Effe cala il poker

Bologna, 19 gennaio 2025 – Nell’emozionante grande soirée del ritiro della casacca numero 20 di Ruben Douglas, consegnato definitivamente alla Storia del club dopo la numero 13 di Gary Schull, laonora nel migliore dei modi la commemorazione col quarto successo consecutivo ai danni di, superata senza strafare 72-62. Per i biancoblù di coach Caja, al loro 26esimo punto nella cortissima classifica di A2, la strada verso la trasferta di Verona (domenica ore 18) ha ora un aspetto più roseo: e potrebbe essere un crocevia della stagione in ottica playoff. La cronaca Avvio al rallentatore per i padroni di casa, che con 3 falli commessi e 3 palle perse nei primi 4’ concede troppo spazio alla manovra dei piacentini, che grazie a Bartoli, Serpilli e Filoni scrivono 5-8 e costringono Caja al primo time-out.