Lanazione.it - Flog, dalla chiusura al nuovo sogno. La cooperativa studia la riapertura

Firenze, 19 gennaio 2025 – Sulla possibiledella, il tempio del rock-indie toscano, in tempi non sospetti la sindaca Funaro aveva preparato il terreno con quattro parole chiave. Giuste e calibrate col bilancino. Nell’attesa, evidentemente, di forgiare la collaborazione e collimare le intese con un privato in grado di restituire alla città uno dei suoi patrimoni culturali. Per blasone e folklore. “Vogliamo tenere l’impegno politico” aveva detto sibillina ai microfoni di Controradio il 18 ottobre scorso. Nel frattempo Palazzo Vecchio ha tenuto un basso profilo, senza fare proclami. Ma con gli uffici e gli assessorati competenti (Cultura e Sport) ha portato avanti con le parti interessate le azioni necessarie a sbloccare il dossier. Adesso, avanti veloce di tre mesi, l’accelerata decisiva.