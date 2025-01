Tvplay.it - Firma per 12 milioni, Berardi in una Big di Serie A!

Domenicoè pronto a tornare inA, in una big, dopo aver seguito il Sassuolo nellacadetta. Il capitano dei neroverdi è nel mirino già a gennaioA 30 annideve capire se vuole provare a fare un’esperienza di livello o rimanere nella comfort zone fino a fine carriera. A quanto sembra potrebbe essersi convinto al grande salto e c’è un top club italiano pronto a strapparlo alla sua amata terra adottiva.per 12in una Big diA! (TvPlay – ANSA) Dopo un lungo stop per infortunio Domenicosembra essere finalmente tornato ai suoi livelli. Il capitano del Sassuolo ha messo insieme 13 presenze inB con 3 gol e 10 assist, provando a trascinare i neroverdi verso una comoda risalita inA alla fine dell’anno. In questo momento il Sassuolo è primo nellacadetta e almeno di grosse sorprese dovrebbe poter tornare dove le compete al più presto.