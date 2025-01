Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino: "Dispiace non aver vinto. Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno..."

Firenze, 19 gennaio 2025 - Mister Raffaeleanalizza la sfida pareggiata contro il Torino al Franchi. “Provo tantore perché siamo partiti benissimo, con grande intensità, l’espulsione poteva mettere la partita sul binario giusto e abbiamo buttato via un’occasione. Io vedo i ragazzi soffrire nel non fare risultato, veniamo da 6 partite senza vittorie, però io guardo anche ile vedo unasesta in classifica, con la quarta miglior difesa e in linea con gli obiettivi”. Nel secondo tempo non siete stati aggressivi. “Non siamo riusciti a raddoppiare e quello è il rammarico di questa partita. Poi su un errore individuale in uscita abbiamo preso gol. La squadra lì è andata in ansia. Dobbiamo crescere dal punto di vista della personalità. Loro poi l’hanno messa sul piano fisico e noi potevamo fare una fase di non possesso più aggressiva”.