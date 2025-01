Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Settimana calda di mercato tra acquisti e cessioni

Firenze, 19 gennaio 2025 - Comincia unacaldissima sul fronte delper quanto riguarda la. Le discussioni e i confronti ci saranno anche per quanto riguarda la squadra di Palladino, che non è riuscita a battere il Torino al Franchi in inferiorità numerica. Un pasticcio di Comuzzo e Adlì ha consentito ai granata di portare via il punto. Ma illa farà da padrone perché a questo punto siamo realmente alle battute conclusive della sessione invernale. Già oggi sono attese novità in uscita. Le esclusioni di Kayode e Ikoné dalla partita contro il Torino sono da ricondurre a trattative in corso e ben avviate. Il terzino azzurro è a un passo dal Brentford anche se pure il Brighton continua a manifestare interesse. Ma le 'Bees' sono largamente in vantaggio. Prestito oneroso (circa 500.