Fiorentina e Palladino al bivio con il Torino serve ripartire

Dopo il disastroso 2-0 di Monza le parole del direttore sportivo viola Daniele Pradè sono risuonate come una grancassa su tutti i quotidiani sportivi, hanno invaso le case d'Italia dalle tv e accumulato visualizzazioni sul web. La sua analisi a caldo del posticipo del lunedì in Brianza, contro la squadra ultima in classifica, lo ha portato a invocare il recupero della «nostra umiltà e identità». Il clima da euforico si è fatto funereo nel giro di una manciata di settimane. L'entusiasmo ha lasciato il posto all'amarezza e l'incidente di Bove non può essere una scusante per un punto in cinque gare.ha reagito con pragmatismo: «Probabilmente siamo meno squadra» è stata la sua valutazione. «Dobbiamo alzare l’attenzione su tutto» la ricetta per. Trovare soluzioni ai problemi più spinosi, dopotutto, è il compito di ogni bravo allenatore e dopo due stagioni e mezza da predestinato, il mister viola non può aver perso il suo tocco in appena un mesetto.