Fano cerca punti con l’Abba Pineto

La Smartsystem Essence Hotels, serie A2, vuole tornare a fare. Dopo due stop consecutivi i virtussini sono indi riscatto e oggi alle 16 cercheranno di tornare al successo ospitando gli abruzzesi del. Il team allenato da Di Tommaso, che all’andata si impose per 3 a 0, naviga in acque leggermente migliori rispetto ai fanesi (26contro i 22) e vorrebbe dare la spallata decisiva alla propria stagione. Dal canto suo, che nelle ultime due uscite casalinghe è stata sconfitta da Ravenna e Cantù, vuole tornare a far esultare il proprio pubblico: "Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata – afferma il centrale Alessandro Acuti –, una partita ben approcciata ma non proseguita nei binari giusti. Siamo carichi dopo il buon lavoro fatto in settimana e dovremo spingere tanto oltre ad avere il giusto approccio mentale".