Fano celebra la benedizione di oltre 300 animali | colombe cavalli e tanto amore a 4 zampe

(Pesaro e Urbino) domenica 19 gennaio 2025 - Grande festa questa mattina in piazza XX Settembre, che per qualche ora si è trasformata in un simbolo di armonia tra uomo e natura, grazie alla tradizionaledeglita in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate. Una moltitudine didi ogni tipo – dai maestosiai piccoli roditori, dai cani ai gatti, fino ai volatili – ha animato il cuore di, confermando il profondo legame che la comunità nutre verso i suoi amici a quattro(e non solo). Il vescovo a cavallo benedice glinel giorno di Sant’Antonio Tra i protagonisti della giornata c’era Pallino, un porcellino d’India condotto condal piccolo Thomas Saviano insieme alla mamma, e Penny, un elegante barbone bianco di quattro anni accompagnato dal suo proprietario Marco Giuliani.