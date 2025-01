Lanazione.it - Faentina, il Mugello alza la voce. Al corteo di protesta 14 Comuni

Sta per arrivare il giorno del "Day": domenica 2 febbraio prossimo i sindaci e i cittadini dei territori interessati dalla linea ferroviaria, quindi dele della valle del Lamone, ma anche alcunidella Valdisieve, scenderanno in piazza, con una manifestazione pubblica, per dare un segnale forte dicontro i crescenti disservizi e la precarietà del servizio ferroviario tra Firenze e Faenza, e per rilanciare, spiegano i promotori una nuova attenzione nei confronti della linea, per il presente e per il futuro, che oggi è venuta meno. Ne sono prova, anche in questi ultimi mesi, i tantissimi episodi che hanno messo a dura prova la pazienza di viaggiatori pendolari e amministratori locali: ritardi su ritardi, soppressioni, oltre ai consueti disagi legati ai problemi del tratto Marradi – Faenza a causa delle frane, all’attestazione dei treni sui lontani binari 17 e 18, a un parco treni che doveva già essere stato rinnovato e non lo è.