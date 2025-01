Inter-news.it - Fabregas: «Nico Paz ceduto? Neanche per 40-50 milioni di euro!»

Cescsi è espresso in maniera molto netta sul futuro diPaz, avvertendendo le pretendenti all’argentino della sua incedibilità.IL COMMENTO – Cescnon intende retrocedere rispetto alla sua posizione di totale incedibilità diPaz. Il teccatalano, nella conferenza stampa di vigilia di Como-Udinese, ha sottolineato quale sia la politica del proprio club rispetto alla situazione di mercato dell’argentino: «è il nostro brand e vogliamo tenerlo con noi per tanti anni. Tutti noi a cominciare dalla società e dal presidente sappiamo cosa fare e lavoriamo in silenzio per averlo con noi. È impossibile vada via, il Como non lo vende per 40/50perché vuole creare un futuro con questo gruppo di giocatori giovani di talento».sugli obiettivi del Como:Paz centrale per realizzarliAUSPICIO CHIARO –Paz dovrà rappresentare un tassello di un mosaico più ampio, avendo il Como ambizioni molto serie per il proprio futuro: «Vogliamo far sì che nei prossimi 3-4 anni il Como possa diventare una squadra molto molto forte».