Ilgiorno.it - Exodus rischia lo sfratto: "Comune e Regione ci aiutino a sostenere i lavori richiesti"

Leggi su Ilgiorno.it

Il destino di Cascina Molino Torrette, la cascina che da 40 anni ospita la Comunitàfondata da don Antonio Mazzi, è in bilico. E lo è per un semplice fatto: al momento non c’è la volontà politica di consumare lo, ma da parte della politica non c’è neppure un aiuto né annunciato né concreto né sostanziale per mettere la Comunità nelle condizioni di provvedere aiche potrebbero evitarle lo. Marco Granelli, assessore comunale alla Sicurezza, è chiaro: "Non vogliamo che don Mazzi vada via dal parco Lambro". Franco Taverna, vicepresidente di, però, è a sua volta altrettanto chiaro: "Siamo andati a trattare con ile con laper provare ad entrare nel merito delle possibili soluzioni, ma non ne abbiamo potuta approfondire alcuna, la posizione delle istituzioni è: dovete fare ialtrimenti non potete rimanere dove siete.