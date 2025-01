Ilrestodelcarlino.it - "Eni-Versalis, rischia anche il nostro polo"

Le notizie provenienti dal tavolo tecnico del Mimit – così interviene il sindacato Filctem Cgil – confermano il disegno di Eni-di smantellare progressivamente la chimica di base in Italia. Dopo l’annuncio della chiusura del cracking a Brindisi entro aprile 2025 e della ristrutturazione del sito pugliese, il futuro dei poli industriali, incluso quello di Ferrara, appare sempre più incerto. A Ferrara, la situazione è allarmante. Le fornitureverso gli impianti di Basell (Ferrara e Brindisi) sono state prorogate solo per il 2025, al contempole forniture per gli impiantipotranno realizzarsi con produzioni generate dalla società dell’Eni solo fino ad aprile, dopo di che dovranno essere integrate dal reperimento sul mercato almeno di Etilene se non ancora di Propilene.