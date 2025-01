Donnapop.it - Emanuele Filiberto senza freni: «Sono stato con una prostituta», poi la confessione hot

Leggi su Donnapop.it

è tornato a far parlare di sé; di recente si è parlato del suo matrimonio finito in pezzi, ma mai ufficializzato, e della sua nuova presunta relazione. Ma ora emergono altri dettagli.In una recente intervista de La Repubblica,ha confessato di essercon una.e non è finita qui! Successivamente è arrivata unaimbarazzante e un po’ hot. Cosa ha detto?Perchécon una?A quanto pare, il sessose lo è fatto insegnare da una. Per quale motivo? All’epoca era molto giovane e aveva una ragazza con la quale voleva andare a letto, ma non aveva abbastanza esperienza per farlo. Dunque, il figlio di Vittorioha optato per questa soluzione e perdendo, di fatto, la verginità: “Me lofatto insegnare da una: io avevo una fidanzatina e volevo far l’amore con lei.