Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: “Ci sono persone che cercano di depistare”. Salvatore Borsellino: “La Chiesa mantiene il silenzio su qualcosa di inconfessabile”

Le parole deldel giudice Paolo, hanno aperto il sit-in per ricordarecon cui, ogni anno, la famiglia della cittadina vaticana scomparsa nel 1983 la ricorda nel giorno della sua nascita, invocando verità e giustizia per il suo destino spezzato quel 22 giugno di 42 anni fa.In apertura,ha condiviso un messaggio per lui da parte di. Ecco quanto detto daldel giudice vittima delle stragi di mafia del 1992: “Ho avuto notizia di questo sit-in, ti comunico solidarietà e vicinanza a livello personale. Anche noi combattiamo per una giustizia negata da più di 30 anni. L’età mi impedisce di essere lì dove il mio cuore vorrebbe essere. Come te conosco cosa vuol dire essere privato dell’affetto di une combattere per la verità negata da parte dei ministri di Dio, nel tuo caso.