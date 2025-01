Zonawrestling.net - El Estado del Arte

Il 2024 e l’inizio del 2025 stanno mettendo molto alla ribalta la scena della Lucha Libre messicana, con luchador che si stanno facendo notare fuori dai confini del Messico, approdati in Major di primo piano e collaborazioni che sembrano aver dato i suoi frutti.Aria di rinnovo nel ConsejoPartiamo ovviamente dalla federazione che rappresenta la Lucha per antonomasia, la CMLL.Il Consejo ha vissuto un 2024 decisamente molto positivo: le collaborazioni con AEW, ROH, NJPW e MLW hanno dato enorme risalto ai lottatori della federazione, che ha portato il suo brand in USA e UK grazie a Fantastica Mania, ad esempio,Se il titolo massimo è saldamente nelle mani di Gran Guerrero, erede di Ultimo Guerrero, che ha superato gli oltre 800 giorni di regno, il vero uomo immagine della federazione è Mistico, ritornato in Consejo, dove sembra essere il posto dove esprime al meglio il suo talento e carisma: saldamente campione Middleweight della MLW, è il cardine su cui la CMLL ha costruito la sua alleanza con la federazione di Bauer.