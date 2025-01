Notizie.com - Domani sarà il Trump Day, tutto pronto per il ritorno di The Donald alla Casa Bianca: tutti i temi sul tavolo del presidente

Sta infine per arrivare il giorno.ilDay, il giorno dell’insediamento delelettoilDay,per ildi ThesuldelUnquello del tycoon a Washington, dopo i quattro anni di presidenza del democratico Joe Biden.è già arrivato nella capitale degli Stati Uniti, dove in queste inizieranno le celebrazioni che culmineranno con il giuramento del 20 gennaio 2025.Molti punti certi ma anche tante incognite su ciò che accadrà negli Usa e nel mondo dopo che il repubblicanosi siederà nello studio ovale che ha lasciato pochi anni fa. Il tycoonaccolto dal grande freddo di Washington, che hanno costretto le autorità ad optare per una cerimonia al chiuso, dal calore dei suoi sostenitori, e dalle proteste di movimenti femministi.