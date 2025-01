Lanazione.it - Dogaia, ancora disordini. Detenuti incendiano celle

Leggi su Lanazione.it

Siamo punto e a capo. Non c’è più margine di miglioramento all'interno della casa circondariale di Prato. Nella giornata di ieri si è verificato l’ennesimo evento critico. Nel 2024, lo ricordiamo, sono stati oltre 80 e cinque i suicidi. Anche questa volta ad avere la peggio sono stati gli agenti della polizia penitenziaria che solo grazie ai nuovi dispositivi di protezione individuale, non sono stati costretti a fare ricorso alle cure del pronto soccorso. "Due soggetti di origine magrebina ristretti nella sezione ex Polo universitario, diventata oggi un parcheggio per soggetti particolari, hanno iniziato a crearee a mettere a repentaglio la sicurezza dell'istituto creando un principio di incendio nelle proprie- scrive il sindacato di polizia -. L’intervento del personale del reparto di polizia penitenziaria con l’ausilio del reparto traduzioni e piantonamenti ha evitato il peggio".