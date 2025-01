Dichiarazione redditi 2025 debutta nuovo modello 730 | le novità

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Sforbiciata alle aliquote Irpef e ‘pubblico’ più ampio, introduzione delle ‘cedolari secche’ per gli affitti brevi. Dopo il mini-restyling che ha trasformato l’Imposta sulle persone fisicheil730 per ladei, che ha interessato, nel 2024, oltre 25 milioni di italiani e che quest’anno dovrà essere presentato entro il 30 settembre all’Agenzia delle Entrate. Lenormative sono molte, la principale è sicuramente la stabilizzazione delle tre aliquote e gli scaglioni di reddito, con l’ultima Finanziaria che ha reso strutturale l’accorpamento tra i primi due scaglioni. Da ora, quindi, il prelievo sarà del 23% perfino a 28mila euro, del 35% tra i 28mila e i 50mila euro e del 43% per chi supera i 50mila. Cambia anche la platea di chi può utilizzare il 730 per ladei: se infatti fino all’anno scorso era riservato a lavoratori dipendenti e pensionati, ora il perimetro si espande, abbracciando anche i contribuenti non titolari di partita Iva conassoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, oppure derivati da plusvalenze di natura finanziaria, con due appositi quadri (M e T).