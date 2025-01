Quifinanza.it - Dhruv Kapoor sfila alla Milano Fashion Week portando lo street style indiano

Leggi su Quifinanza.it

Oggi, in occasione della, il designerha presentato la sua attesissima collezione Autunno/Inverno 2025-26, intitolata “Ritrovare le Radici, Riscoprire i Percorsi, Rinnovare le Connessioni”. L’evento si è svolto presso Via A. Calabiana 6A, attirando un pubblico internazionale di appassionati di moda e critici del settore.Celebrazione del patrimonio sartorialeLa collezione diè un omaggio al ricco patrimonio sartoriale, reinterpretato attraverso una lente moderna. Le tradizionali drappeggiature, come il sari e i pantaloni dhoti, sono state rivisitate con un’estetica contemporanea, fondendo massimalismo e minimalismo in modo armonioso. Questa fusione rappresenta l’evoluzione culturale e la connessione tra antiche tradizioni e design moderno.