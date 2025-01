Ilfattoquotidiano.it - “Da quando abbiamo comprato la casa nuova i nostri amici sono diventati gelosi e non ci chiamano più. Può finire così un’amicizia?”: lo sfogo in una lettera al New York Post

“Possibile che la nostrazia sia finita per colpa della?” Si chiede, con un misto di amarezza e incredulità, una lettrice del New, scrivendo alla celebre rubrica di consigli “Dear Abby”. Un’zia di 15 anni, fatta di cene condivise e di una complicità che sembrava inossidabile, messa in crisi da un trasloco, da unapiù grande e, forse, da un pizzico di invidia.La lettrice, rimasta anonima, racconta di un rapporto di lunga data con un’altra coppia, scandita da incontri settimanali, tra cene a, rigorosamente “a turno”, e uscite al ristorante, con il conto pagato una volta per uno. Un’abitudine consolidata, durata oltre un decennio, fino a, tre anni fa, lei e il marito hanno acquistato ladei loro sogni. Da quel momento, qualcosa si è rotto: “Da allora, ihanno smesso di invitarci aloro“, scrive la lettrice.