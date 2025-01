Ilrestodelcarlino.it - Da Picasso a Warhol, le belle copertine d’arte sposano la musica a Sanremo

La mostra "Da– Le Vinyl Cover dei Grandi Maestri" si conferma uno degli eventi culturali più affascinanti del panorama italiano. Dopo il grande successo riscosso presso l’Ala di Isotta di Castel Sismondo, in piazza Malatesta a Rimini, questa straordinaria esposizione troverà una cornice altrettanto prestigiosa: dal 1 al 16 febbraio, sarà infatti ospitata all’interno di Casa, durante il celebre Festival della Canzone Italiana. Questa mostra, che unisce arte e, offre ai visitatori un viaggio visivo unico attraverso ledi vinili realizzate da grandi maestri dell’arte moderna, tra cui Pabloe Andy. Un’occasione imperdibile per esplorare come due linguaggi espressivi, spesso considerati distanti, possano dialogare in maniera sorprendente.