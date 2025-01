Lopinionista.it - “Da noi… a ruota libera”: Gigliola Cinquetti e Gabriele Cirilli tra gli ospiti della puntata

Leggi su Lopinionista.it

foto di Assunta ServelloROMA – Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi. a”, che oggi (19 gennaio) alle ore 17:20 su Rai1, avrà, cantante, attrice, conduttrice ora su di Rai1 a “Ora o mai più” nelle vesti di coach;, in tournée teatrale con il suo spettacolo “& Family”; Giusy Buscemi, Alice Arcuri e Alberto Boubakar Malanchino, nel cast dell’ottava stagionefiction Rai “Un passo dal cielo”. E ancora, Monica Pais, una chirurga veterinaria da sempre impegnata nel volontariato per gli “animali senza portafoglio”.“Da Noi. a” è un programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy che racconta la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali.