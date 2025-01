Pronosticipremium.com - Cura Ranieri, brutto primo tempo e mossa El Shaarawy: cosa ha detto Roma-Genoa 3-1

Leggi su Pronosticipremium.com

Siamo appena oltre la metà delmese, ma questo 2025 sembra essere iniziato per lacon premesse diverse rispetto al disastro che si era visto nella prima parte di questa stagione. Nessun volo pindarico e piedi ben saldi a terra, di chi sa che, poco oltre il giro di boa del campionato, non può essere soddisfatto del 9° posto in classifica, me nella vittoria contro ilsono arrivati altri segnali positivi che infondono fiducia al gruppo, segno che lainiziata poco più di due mesi fa sta attecchendo sempre di più.Sono 5 in questo momento i punti che separano ladalposto utile per la Conference League, quello occupato attualmente dalla Fiorentina, al netto delle varie partite che mancano alle altre squadre tra weekend e recuperi. L’obbiettivo è proprio quello, come ha ribadito: ottenere l’Europa o con la rimonta in campionato o attraverso le due coppe a disposizione.