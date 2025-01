Sport.quotidiano.net - Credici Poggibonsi! Ostacolo Grosseto. Calderini: "Loro forti, noi determinati"

Non al meglio come organico, ma deciso a tentare di ostacolare il cammino verso l’alto del. Torelli maremmani reduci dallo 0-0 interno con il Seravezza Pozzi nel recupero infrasettimanale. Per la gara odierna allo Stefano Lotti (ore 14,30), ildeve fare i conti con l’assenza dell’esterno della classe 2005 Salvadori - colpa di uno stiramento - mentre altri elementi alle prese in settimana con alcuni acciacchi saranno valutati questa mattina dal tecnico Stefano(nella foto) e dagli altri componenti dello staff. "Conosciamo il valore degli avversari di turno, dobbiamo affrontare delle difficoltà, ma allo stesso tempo cercheremo di disputare la nostra gara, mettendo in campo tutta la determinazione in nostro possesso, al cospetto di una grande del raggruppamento": lo afferma lo stesso, dopo aver compiuto, durante la rifinitura della vigilia, le necessarie verifiche.