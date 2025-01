Lettera43.it - Craxi, il ricordo di Mattarella a 25 anni dalla morte: «Ha impresso un segno negli indirizzi del Paese»

Bettino, presidente del Consiglio dei ministri dal 4 agosto 1983 al 18 aprile 1987, moriva il 19 gennaio 2000 ad Hammamet. In occasione dei 25scomparsa, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro degli Esteri Antonio Tajani sono volati in Tunisia: entrambi, onorando la memoria di quello che fu il segretario del Partito Socialista Italiano, hanno parlato di «esilio». Una parola che invece non ha utilizzato il presidente della Repubblica Sergio, il quale in un messaggio si è limitato a dire che, agli inizi degli1990, «la crisi che investì il sistema politico, minando la sua credibilità, chiuse con indagini e processi una stagione, provocando un ricambio radicale nella rappresentanza».Sergio(Getty Images).: «personalità rilevante degli ultimi decenni del Novecento italiano»Nel suo messaggio,ha ricordatocome «una personalità rilevante degli ultimi decenni del Novecento italiano», capace di imprimere «undelin una stagione caratterizzata da grandi trasformazioni sociali e da profondi mutamentiequilibri globali».