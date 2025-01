Juventusnews24.com - Convocati Juventus Next Gen per il Monopoli, la lista di Brambilla: subito a disposizione i tre nuovi, anche due rientri

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen, ladei bianconeri adi: i giocatori aper ilGen che torna in campo oggi contro ilnel match valido per il campionato di Serie C. Diramata ladeidi mister, che ritrova Vinarcik dopo l’infortunio e Macca di rientro dalla squalifica. Prime chiamate per iVilla, Deme e Turicchia. Presente ancora Palumbo,se il suo futuro lo porterà all’Avellino.LA1 Vinarcik5 Macca6 Comenencia7 Mulazzi11 Cudrig16 Amaradio17 Guerra20 Da Graca21 Palumbo23 Scaglia F.24 Citi26 Gil Puche27 Cat Berro28 Owusu30 Daffara31 Puczka34 Turco40 Villa42 Peeters44 Deme46 Turicchia73 Faticanti74 Papadopoulos79 Silva SemedoLeggi sunews24.