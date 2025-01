Terzotemponapoli.com - Conte esalta il Napoli: “50 punti traguardo straordinario”

Una vittoria importante a BergamoAntonio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria contro l’Atalanta a Bergamo. Una sfida che ha confermato la forza e la crescita della squadra partenopea: “Vincere contro una squadra che ha vinto l’Europa League e gioca in Champions da anni deve darci grande soddisfazione. Ogni gara in Serie A nasconde insidie, ma abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta. È una vittoria meritata, costruita con lavoro e abnegazione da parte dei giocatori”.: La crescita del collettivoha sottolineato l’importanza del miglioramento individuale come chiave per rafforzare l’intero gruppo: “Se migliora il singolo, migliora il collettivo. Siamo cresciuti tanto nonostante le difficoltà, che non devono spaventarci.