Con lo slalom si va a concludere il weekend di Wengen, si annuncia grande battaglia per una gara imprevedibile

Si va ufficialmente a far calare il sipario sul fine settimana di(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Dopo aver assistito a superG e discesa nelle due giornate precedenti oggi, come tradizione, ci attende l’ultimache sarà come tradizione lo.Quale sarà il programma? La prima manche sulla pista denominata Männlichen/Jungfrau prenderà il via alle ore 10.15, mentre la seconda e decisiva, scatterà alle ore 13.15. Come visto lungo tutto il corso della stagione, lasarà assolutamentecon tanti pretendenti al successo.Arriviamo allasulle nevi elvetiche con la seguente classifica di specialità: al comando troviamo Henrik Kristoffersen con 375 punti contro i 340 di Clement Noel (-35) ed i 325 di Loic Meillard (-50).