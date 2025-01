Panorama.it - Cina: obiettivo Pil 2024 centrato (+5%), ma la crescita è ai minimi storici da decenni

Lafesteggia, ufficialmente, lo stato della sua economia (Pilraggiunto con +5%), alla vigilia dell’insediamento di Trump (e dei dazi) alla Casa Bianca. Ma la realtà del Dragone è quella di un Paese in deflazione, conad uno dei livelli più bassi degli ultimi, crisi demografica che non si ferma, consumi stagnanti e numeri di espansione drogati dall’export. E mentre Pechino diffonde la fotografia, da Davos, dove lunedì si apre il World Economic Forum, arrivano previsioni cupe sull’economia mondiale nel 2025, con unain forte rallentamento e un’Europa in crisi più evidente.Il Dragone ha superato nel quarto trimestre delle aspettative, segnando unadel Pil del 5,4%, ma ha chiuso l’anno con una performance economica tra le più deboli da(al netto del periodo Covid).