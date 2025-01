Ciclone Trump sull’economia? De Felice Intesa Sanpaolo | L’Italia è più forte di Francia e Germania Ma l’Ue deve svegliarsi – L’intervista

Leggi su Open.online

L’Europa dovrebbe tremare per l’impatto economico del ritorno al potere di Donald? Sì, se resta ferma. No, se prende le adeguate contromisure e torna a correre. Lo dice a Open alla vigilia dell’Inauguration Day Gregorio De, Chief Economist e Responsabile Direzione Studi e Ricerche di. Dall’osservatorio della prima banca italiana, Devede bene i rischi che corre l’economia europea, e quella italiana: dazi sull’export, possibile «salasso» in investimenti per la difesa, nuove pressioni inflazionistiche. Ma non si può dire che Italia e Ue non siano stati «avvisate» per tempo. Dunque, non resta che reagire. Anzi, sottolinea non senza orgoglio Dealla vigilia di un convegno sul tema promosso da Ispi, Sace e Assolombarda, le imprese italiane lo stanno già facendo.